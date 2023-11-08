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Токаев рассказал о темах предстоящих переговоров с Путиным

7info

Лидеры России и Казахстана на встрече в Астане 9 ноября обсудят широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом рассказал «Известиям» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, на встрече планируется обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Политики рассмотрят аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур.

Также президенты обменяются мнениями о перспективах развития международной обстановки.

Во время визита в Астану Путин примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

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