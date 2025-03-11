ТНТ запустил съёмки нового реалити-шоу «Большой куш. Бангкок»

Телеканал ТНТ запустил дерзкое и азартное реалити-шоу – в Бангкоке стартовали съёмки «Большой куш. Бангкок» (16+), где 12 звёздных пар окажутся в эпицентре игры, достойной сценария Гая Ричи. Здесь есть всё: высокие ставки, риск, хитрые комбинации и большой куш в 10 миллионов рублей.

Формат шоу – это смесь стратегии, авантюры и настоящей схватки умов. В начале проекта каждая пара получает по чемодану, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов, десять других пусты, а один таит чёрную метку – билет на вылет.

Каждая серия – это испытания, блеф, рискованные обмены и возможность кардинально изменить свою судьбу на проекте. В конце выпуска проходит большой обмен, который решает, кто продолжит игру, а кто отправится домой. А самое интересное – тот, кто окажется обладателем чемодана с деньгами, сам определит новую жертву чёрной метки.

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Ведущие шоу – харизматичный и остроумный Павел Воля и его блистательная соведущая, грациозная Ляйсан Утяшева. Они будут следить за ходом игры, поддерживать участников и добавлять перчинки в происходящее.

Состав звёздных пар пока держится в секрете, но уже сейчас понятно: это будет самое азартное, дерзкое и взрывное реалити, где каждый ход непредсказуем.