ТНТ запускает съёмки нового сериала «Кузя» во вселенной «Универа»

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ и компания Norm Production объявили о запуске съёмок нового комедийного сериала «Кузя. Путь к успеху» (16+) во вселенной «Универа», который будет состоять из 15 серий по 24 минуты. Главную роль в проекте  исполнит Виталий Гогунский (Кузя).

Сериал реализуется креативными продюсерами Евгением Соболевым и Антоном Колбасовым. Режиссёром выступает Александр Назаров, оператором — Николай Платонов, художником-постановщиком — Наталья Якименко.

Сериал рассказывает о том, как Кузя из обычного студента превратился в миллиардера. В центре сюжета сезона — история героя Виталия Гогунского, который после громкого ухода из университета возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига — антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы. Сам Кузя, не подозревая о коварных планах, борется за родную Агаповку и продолжает идти своим путём. 

На личном фронте героя тоже всё непросто: за его внимание соперничают соседка Верка и городская девушка Даша, дочь главного антагониста. Сериал объединяет элементы комедии и драмы, показывая, что наивность, простота и искренность могут стать ключом к настоящему успеху, а верность семье и родным корням — главным источником силы.

Виталий Гогунский, исполнитель главной роли: 

«Что у Кузи будет такая насыщенная судьба — я, честно говоря, не мог предположить. В 2012 году у меня были намерения закончить сниматься в “Универе”, но всё это время были постоянные просьбы от зрителей и подписчиков: “Вернись, хотим снова увидеть Кузю”. И я подумал: ну кто я такой, чтобы не пойти навстречу? Конечно, предложение сыграть Кузю уже в новой роли, такого, знаете, Эдуарда Васильевича — это интересно. Люди меняются, и Кузя теперь другой человек по статусу. Но, несмотря на то, что он миллионер, в душе он остался таким же добрым, наивным, преданным и ищущим любви человеком. Он верит людям, но если он понимает, что его обманули — никто не избежит правосудия. Здесь получился настоящий путь героя. Я уже прочитал первые серии — на бумаге это очень смешно. Потому что это всё родное, деревенское, очень тёплое. И мне самому не терпится посмотреть, что из этого выйдет».

