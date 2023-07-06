Четверг, 6 июля, 2023
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ТНТ раскрывает имена первой пятерки участников второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

7info7
Фото пресс-службы ТНТ

Съемки нового сезона экстремально-приключенческого шоу «Новые звезды в Африке» идут полным ходом. ТНТ раскрывает имена первых звезд, которые заселились в лагерь посреди саванны, чтобы бороться за победу.

Среди участников второго сезона – комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, певец Влад Топалов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая. В числе девятнадцати других звезд они будут проходить сложные испытания и голодать ради 5 миллионов рублей, которые в финале получит лишь один.

Некоторые из звезд нового сезона уже имеют опыт участия в приключенческих реалити. Так, блогер Женя Ершов дошел до финала первого сезона проекта «Вызов» на ТНТ, но уступил победу Торнике Квитатиани, который принимал участие в прошлом сезоне «Новых звезд в Африке». В похожих реалити участвовала и актриса Юлия Топольницкая. Но в таких жестких условиях проекта звездные участники окажутся впервые!

Звездам, действительно, придется испытывать себя на прочность. Михаил Стогниенко в первый же день откажется от выполнения неприятного задания. Юлия Топольницкая не сможет справиться со своими эмоциями и расплачется, ведь помимо сложных бытовых условий, участников ждут серьезные психологические испытания. Чтобы дойти до финала им зачастую приходится делать серьезный выбор – победа любой ценой, либо чистая совесть и непоколебимые принципы. Так, Влад Топалов попробует играть честно и держать нейтралитет, не примыкая к коалициям, которые возникли буквально в первый съемочный день. Но уйти от интриг ему не удастся.

В новом сезоне шоу продюсеры обещают еще более сложные и интересные испытания, а также неожиданных звездных участников. Неизменные ведущие проекта – Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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