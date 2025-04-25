ТНТ раскрыл имена всех участников второго сезона шоу «Сокровища императора»

На телеканале ТНТ выходят новые выпуски шоу «Сокровища императора» (16+), и теперь известны все участники проекта. В числе тех, кто будет бороться за главный приз и проходить испытания в Китае, — популярные артисты, телеведущие и блогеры.

В шоу зрители увидят певцов Олега Майами и Лешу Свика, юмористов Михаила Кукоту и Антона Иванова, телеведущих Регину Тодоренко и Елену Чирву, а также семейную пару — Ксению Бородину и Николая Сердюкова. Каждой из пар предстоит не только выполнять непростые задания, но и вливаться в уже сформировавшийся коллектив.

Уже в это воскресенье к участникам присоединятся Дана Борисова и Алёна Блин. Появление новых лиц не останется незамеченным — особенно для Натана, с которым у Алёны остались непростые отношения после участия в проекте «Звезды в джунглях» (16+). Несмотря на прошлый конфликт, артист встретит журналистку радушно, что вызовет удивление у всех, включая саму Алёну.

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«Натан кинулся ко мне как к любимой подруге», — поделится эмоциями Алёна Блин. А ее партнерша Дана Борисова добавит: «Я хочу, чтобы все участники разбегались, как тараканы на горячей сковородке!»

Шоу снимается в Китае. Зрителей ждут неожиданные повороты, конкуренция, сложные испытания и много юмора. По словам продюсера Лики Бланк, подбор участников действительно получился уникальным.

Премьера нового эпизода — в воскресенье в 18:00 на ТНТ.