ТНТ раскрыл имена трёх звёзд, которых отправят выживать в Самарканд в новом шоу

Телеканал ТНТ продолжает готовиться к старту второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Стали известны имена еще трёх участниц звездной команды проекта. Ради 10 миллионов рублей выживать в Узбекистане будут певицы Назима и Юлия Паршута, а также модель Вики Одинцова.
Вики Одинцову зрители ТНТ знают по проекту «Звезды в Африке». Модель дважды принимала в нем участие и показала себя дерзким и своенравным игроком, хотя до финала ей так и не удалось дойти. Юлия Паршута и Назима впервые принимают участие в приключенческих реалити-шоу ТНТ.
Вика Одинцова признаётся, что никогда не была в Узбекистане.
Назима отмечает: в Самарканде царит определенный дух, история, которые подарили мне новый опыт.
Юлия Паршрута вспоминает, что первый визит в Узбекистан пошёл тепло и хлебосольно:
По правилам проекта, за главный приз в 10 миллионов рублей будут бороться две команды участников: звездная и народная. В первую войдут знаменитости, а во вторую – участники из разных городов России, отобранные из 9 тысяч претендентов, приславших заявки на участие в проекте! Их объединяет лишь то, что никто из них ранее не был заграницей и luxury жизнь многие видели только на экранах ТВ. В каждом выпуске команды проходят большое испытание, по результатам которого определится их дальнейшая жизнь в Самарканде – кто-то отправляется в роскошный отель, с самыми невероятными благами цивилизации,
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