ТНТ раскрыл имена трёх звёзд, которых отправят выживать в Самарканд в новом шоу

Телеканал ТНТ продолжает готовиться к старту второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Стали известны имена еще трёх участниц звездной команды проекта. Ради 10 миллионов рублей выживать в Узбекистане будут певицы Назима и Юлия Паршута, а также модель Вики Одинцова.

Вики Одинцову зрители ТНТ знают по проекту «Звезды в Африке». Модель дважды принимала в нем участие и показала себя дерзким и своенравным игроком, хотя до финала ей так и не удалось дойти. Юлия Паршута и Назима впервые принимают участие в приключенческих реалити-шоу ТНТ.

Вика Одинцова признаётся, что никогда не была в Узбекистане.

— Самарканд уникален своей историей, архитектурой и энергетикой. К сожалению, у меня было недостаточно времени для подробного знакомства с городом. Проект оказался не простым для меня. Было сложно, но это того стоило. Мы находились в замкнутом пространстве с чужими людьми, поэтому эмоции очень часто менялись, но в коллективе сложилась дружеская атмосфера, хотя я не со всеми была знакома до проекта. Никаких интриг и скандалов не было. Мы старались этого избежать, но я уверена, порой, каждый из нас сомневался и усталость отражалась на нашем состоянии.



Назима отмечает: в Самарканде царит определенный дух, история, которые подарили мне новый опыт.

— Удивительно, но там неожиданно для меня исполнились мои некоторые желания. Вообще, проект сильно заряжает, потому что в своей спокойной и обыденной жизни не испытываешь такого адреналина, как на «Выжить в Самарканде». Я получила возможность немного остановиться и подумать о своей жизни. На испытаниях нужно быстро принимать решения, рисковать, чтобы прийти к победе, и ты невольно проецируешь игру на свою жизнь, и понимаешь, что не нужно ничего бояться. Во время испытаний была накаленная и серьезная обстановка, при этом вне состязаний все было по-доброму.

Юлия Паршрута вспоминает, что первый визит в Узбекистан пошёл тепло и хлебосольно:

— С тех пор я очень хотела побывать в Самарканде, с его мощной, сильной и глубокой историей. Я счастлива, что удалось посмотреть эту великую страну, прикоснуться к ней, а вдобавок побывать в горах, в заповеднике, среди этих огромных валунов, которые природа так искусно сточила. Всё было крайне эмоционально и иногда навзрыд, но в целом, несмотря на бесконечный недосып и усталость, я переживала восторженные чувства.

По правилам проекта, за главный приз в 10 миллионов рублей будут бороться две команды участников: звездная и народная. В первую войдут знаменитости, а во вторую – участники из разных городов России, отобранные из 9 тысяч претендентов, приславших заявки на участие в проекте! Их объединяет лишь то, что никто из них ранее не был заграницей и luxury жизнь многие видели только на экранах ТВ. В каждом выпуске команды проходят большое испытание, по результатам которого определится их дальнейшая жизнь в Самарканде – кто-то отправляется в роскошный отель, с самыми невероятными благами цивилизации,