ТНТ раскрыл имена артистов, которые споют в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет всё»

ТНТ в канун Нового года представит музыкальный телефильм «Иван Васильевич меняет всё» от авторов «СамоИронии судьбы». В новом фильме зрителей ждёт большое количество сюрпризов, в том числе и музыкальных.
Авторы фильма раскрыли имена исполнителей, которые появятся в картине. Филипп Киркоров в «солнечной» короне исполнит свой хит «Дива», Анна Асти представит новую вариацию клипа на песню «Царица», Баста даст новое звучание композиции «Прекрасное далёко», а Марина Кравец в образе жены Шурика Зины покажет свою версию песни «Звенит январская вьюга». Также в фильме с музыкальными номерами появятся группы Uma2rman, «Иванушки International», The Hatters, GAYAZOV$ BROTHER$. При этом Андрею Григорьеву-Апполонову, Кириллу Андрееву и Кириллу Туриченко предстоит примерить на себя образы «братков» из девяностых, а Юрию Музыченкои Ко – выступить перед Иваном Грозным в царских палатах. Также Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в обновлённую версию культового квартета ABBA.
Кроме того, в новых кадрах из грядущего фильма можно увидеть Гошу Куценко в образе царя, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева, изображающих Ленина и Сталина, а также Валентину Мазунину – Екатерину II. Павел Воля возвращается в образе шведского посла, а Максим Киселёв перевоплощается в писаря Феофана.
в основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которой в этом году исполняется 50 лет. Зрителей ждёт новая история как с уже знакомыми персонажами – Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателей Шуриком – так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые будут органично вплетены в фантастическое повествование. На экране эти образы воплотят звёзды телеканала ТНТ, популярные актёры и певцы.
Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но VPN, на котором работает современная чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.
Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис.