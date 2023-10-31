ТНТ раскрыл имена артистов, которые споют в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет всё»

ТНТ в канун Нового года представит музыкальный телефильм «Иван Васильевич меняет всё» от авторов «СамоИронии судьбы». В новом фильме зрителей ждёт большое количество сюрпризов, в том числе и музыкальных.

Авторы фильма раскрыли имена исполнителей, которые появятся в картине. Филипп Киркоров в «солнечной» короне исполнит свой хит «Дива», Анна Асти представит новую вариацию клипа на песню «Царица», Баста даст новое звучание композиции «Прекрасное далёко», а Марина Кравец в образе жены Шурика Зины покажет свою версию песни «Звенит январская вьюга». Также в фильме с музыкальными номерами появятся группы Uma2rman, «Иванушки International», The Hatters, GAYAZOV$ BROTHER$. При этом Андрею Григорьеву-Апполонову, Кириллу Андрееву и Кириллу Туриченко предстоит примерить на себя образы «братков» из девяностых, а Юрию Музыченкои Ко – выступить перед Иваном Грозным в царских палатах. Также Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в обновлённую версию культового квартета ABBA.

Кроме того, в новых кадрах из грядущего фильма можно увидеть Гошу Куценко в образе царя, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева, изображающих Ленина и Сталина, а также Валентину Мазунину – Екатерину II. Павел Воля возвращается в образе шведского посла, а Максим Киселёв перевоплощается в писаря Феофана.

в основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которой в этом году исполняется 50 лет. Зрителей ждёт новая история как с уже знакомыми персонажами – Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателей Шуриком – так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые будут органично вплетены в фантастическое повествование. На экране эти образы воплотят звёзды телеканала ТНТ, популярные актёры и певцы.

Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но VPN, на котором работает современная чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис.

— Музыкальные номера — одно из самых сложных и интересных испытаний в проекте, — признался режиссёр фильма Роман Ким. — Нашей задачей было не просто заявить музыкантов с известными хитами, а органично внедрить их в сюжет фильма. Каждый исполнитель будет играть важную роль в развитии истории. Они не будут играть самих себя. Я уверен, что те образы, которые мы для них подобрали, и то, как они в них вжились, вас точно удивить.

— Как и фильм «СамоИрония судьбы», вышедший в 2022 году, новогодний проект 2023 создан по мотивам классической советской комедии. Конечно, какие-то самые узнаваемые моменты мы старались снимать по образу и подобию «Ивана Васильевича…». Например, декорации выстраивали один в один, как в фильме, причем по старым чертежам. У Гайдая сцена погони снималась в Ростовском кремле, и мы тоже поехали сниматься в Ростов Великий. Там, мы погрузились в историческую атмосферу времён Ивана Васильевича. Но это совершенно другой фильм, и я на этом настаиваю. В нашем фильме постепенно вплетаются в историю «Ивана Васильевича…» некоторые моменты из мною горячо любимых фильмов «Назад в будущее», «Рика и Морти». И еще, конечно же, в нашем фильме играет Филипп Киркоров, — рассказал Тимур Батрудинов.