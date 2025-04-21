ТНТ приступил к съёмкам нового музыкального шоу «Караоке Club»

ТНТ переворачивает традиции пятничного вечера! Пока одни заканчивают неделю в караоке, телеканал ТНТ предлагает начать с него выходные и сделать это громко, весело и в кругу своей семьи и российских селебрити. В эти выходные ТНТ запускает съёмки нового музыкально-развлекательного проекта – «Караоке Club» (16+), который пополнит музыкальную полку канала, состоящей из «Музыкальной интуиции» (16+), «Конфетки» (16+), «Ярче звёзд» (16+) и «Большого хита» (16+).

«Караоке Club» – это вокально-развлекательное соревнование, в котором будут участвовать 8 команд (по 2 в каждом выпуске), по 5 человек в каждой. Участникам предстоит пройти музыкальные испытания на ловкость, интеллект, артистизм и, конечно же, вокал. За каждый этап командам будут начисляться баллы и те команды, которые наберут большее количество баллов пройдут в финальную игру сезона.

Ведущим шоу станет Тимур Батрутдинов. Комик примерит роль ведущего ТНТ впервые в своей карьере! Компанию ему составит Гарик Харламов, постоянный председатель жюри, который каждый выпуск будет приглашать в судьи своего звёздного друга – музыканта, комика, актёра или просто хорошего человека. Вместе они будут оценивать выступления команд, а иногда им и самим придётся выйти на соревновательную арену!

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Создателями проекта стали креативные продюсеры шоу Comedy Club на телеканале ТНТ Алексей Ляпоров, Сергей Мохначев, Гарик Харламов и Артем Быканов. Генеральным продюсером проекта выступает Артур Джанибекян.

Артур Джанибекян: «Для нас Караоке Club — это не просто формат, а очередной шаг в развитии оригинального развлекательного контента. Проект сочетает в себе элементы музыкального шоу, легкого общения и юмора, что позволит охватить широкую ТВ-аудиторию. Мы сфокусированы на создании качественного продукта, который способен органично вписаться в современную медиасреду и удерживать внимание зрителя».

Алексей Ляпоров, продюсер: «Самое большое впечатление от съемок нашего шоу — это зрители в зале, они пели, переживали за звезд и поддерживали их. Нам удалось стереть грань между залом и сценой, это была одна большая дружная поющая, орущая, смеющаяся компания. Спасибо зрителям за эти эмоции! И большое спасибо нашей крутой команде, которая много работала, чтобы эти эмоции появились».

Тимур Батрутдинов, ведущий шоу «Караоке Club»: «Наше шоу – это смесь веселья, азарта и музыки. Будет громко, временами очень громко, но зато задорно, смешно и все по-настоящему, как в любом караоке любого города нашей страны, куда люди приходят встретить выходные после рабочей недели. До встречи в шоу «Караоке Club», где я веду, немного пою и отрываюсь от души!»

Гарик Харламов, председатель жюри: «Не думал, что когда-то это скажу, но у нас получилось по-настоящему семейное шоу, мы не специально, простите».