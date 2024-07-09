ТНТ приступил к съёмкам нового грандиозного реалити в Колумбии

Реалити ТНТ не знают границ. Дубай, Самарканд, Африка, Китай, а теперь и Колумбия! Стартовали съёмки нового масштабного шоу «Звёзды в джунглях» (16+). Теперь селебрити отправятся в самые настоящие джунгли, чтобы показать себя, не ударить в грязь лицом и не стать добычей анаконды или ягуара. И главное – свой денежный приз участники будут копить сами!

В шоу «Звёзды в джунглях» примут участие 19 популярных артистов. С первого дня в лагере в джунглях будут проживать 10 человек, а остальные будут появляться после ухода кого-то из первого состава.

Главная задача участников – заработать монеты на сложных испытаниях, которые можно потратить на еду или забрать в качестве денежного приза – всё зависит от выбора звезд. Максимальный выигрыш может составить более 30 миллионов рублей!

Каждую неделю кто-то из участников покидает проект на традиционном для такого формата голосовании, а это значит, что зрители снова будут свидетелями интриг, конфликтов, коалиций, заговоров и всего того, что делает классное реалити – настоящим реалити!

Ведущие шоу – лучший «реалити-тандем» российского ТВ – Ольга Бузова и Михаил Галустян. А это значит, что место юмору в проекте тоже найдется.

Лика Бланк, продюсер: «Звёзды в…» – это уже бренд реалити, полюбившийся зрителям ТНТ. Теперь он получил апгрейд и отправляется в жаркую Колумбию, к фантастическим пейзажам и новым испытаниям. Южная Америка – это новый континент на карте реалити ТНТ. Здесь есть и джунгли, и загадочная Амазонка, и Карибский бассейн, и фантастическая природа с анакондами, ягуарами, пумами, попугаями, ленивцами и капибарами. А главное – мало кто там был. Это будет незабываемое приключение, которое просто нельзя пропустить».