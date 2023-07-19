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ТНТ приступает к съёмкам нового юмористического проекта «Лига городов»  

7info7

В ближайшее время стартуют съёмки шоу «Лига городов» – нового юмористического проекта телеканала ТНТ и компании АМиК. В его рамках разноплановые коллективы под шефством опытных наставников будут соревноваться между собой за звание самой смешной команды сезона. Победитель получит главный приз – 10 миллионов рублей. 

«Лига городов» – масштабный телевизионный проект, в котором четыре звездных наставника выберут самые талантливые и перспективные команды страны и ближнего зарубежья, чтобы они в бескомпромиссной борьбе определили, кто из них станет чемпионом сезона. На кастинги, которые прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге пришло суммарно более 1500 человек, и лишь 454 участника  приехали в столицу, чтобы принять участие в съёмках проекта. Талантливые коллективы приехали на отборочные туры из 93 городов России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.

В итоге продюсеры проекта выбрали 62 команды, которые прошли в телевизионный этап шоу. Теперь им предстоит пройти ещё один отбор: четыре наставника, среди которых гуру юмора разных жанров, выберут по несколько коллективов, которые они поведут к победе в проекте. При этом, если команда приглянется нескольким наставникам, выбирать будет уже она.

Дальше участников «Лиги городов» ждут батлы: сначала внутри коллектива одного наставника, чтобы осталась лишь одна лучшая команда. После этого четыре сильнейших команды всего турнира уже сразятся друг против друга в битве за главный приз проекта – 10 миллионов рублей. Помогать им в этом будут наставники и приглашённые звёзды. 

Константин Обухов, продюсер: «”Лига городов” – это проект, идея которого родилась на сочинском фестивале КВН, а нынешную форму обрела в кооперации АМиК и ТНТ. Основной аналог нашего шоу – это, конечно, КВН, но таких командных соревнований в телевизионном мире больше практически нет. Поэтому это будет новый вид юмористических турниров. Мы видим, что молодые таланты хотят объединяться, хотят вместе идти к цели. И мы даём им такую возможность в нашем новом шоу. На кастингах нас приятно удивили яркие, живые, эмоциональные молодые ребята, которые в 18-19 лет готовы соревноваться и доказывать, что они лучшие. Поэтому нет сомнений, что наш проект получится таким же ярким и живым, мы в тандеме с АМиК отдаём все силы на то, чтобы “Лига городов” была именно такой и обязательно понравилась зрителям».  

Александр Масляков-младший, генеральный директор АМиК: «Не важно, как долго шли переговоры,  главное – решение принято, и мы очень рады, что это произошло. АМиК всегда был дружной, большой командой, мы за синергию людей, за коллективную работу. Верим, что коммуникация креативных людей друг с другом в коллективе даёт больше возможностей для развития каждого. И сейчас мы рады привнести ДНК бренда КВН и АМиК в новое шоу «Лига Городов» на  ТНТ».  

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