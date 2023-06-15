ТНТ представляет участников народной команды шоу «Выжить в Дубае»

25 июня на телеканале ТНТ стартует масштабное реалити-шоу, в котором ради победы и солидного выигрыша в 10 миллионов рублей в завораживающий и безжалостный мир пустыни отправятся две команды: звёздная и народная. Актрисам Анне Хилькевич и Наталье Рудовой, певице Ольге Серябкиной, футболисту Павлу Мамаеву, блогеру Давиду Манукяну и Серго, а также комику и шоумену Тимуру Батрутдинову предстоит выживать в Арабских Эмиратах бок о бок с представителями народной команды, которые никогда не были за границей.

С кем же им предстоит сразиться?

Ангелина Татарченкова родом из села Никольское, в котором проживает всего тысяча человек. Девушка работает в местном ДК, организует праздники и ставит спектакли с местными жителями. В её доме нет воды, поэтому Ангелина сама носит воду и колет дрова.

Менеджер торговых площадок в госзакупках Анастасия Балахнина называет себя типичной сибирячкой. Помимо работы, женщина тащит на себе быт: держит в порядке квартиру, готовит для любимого мужа, воспитывает двух сыновей, а также любит собирать на даче большие компании для игры в настольные игры.

Анастасия Балахнина: «Много лет назад я составила список неосуществимых желаний, одно из них – участвовать в проекте с Павлом Волей, которым я всегда восхищалась. А потом увидела у Павла в социальных сетях ролик и сразу за 10 минут заполнила анкету, ни на что не рассчитывая. Когда меня взяли, я была в шоке, для провинциального человека, который ни разу не был за границей, такой шанс можно сравнить только с полетом в космос. Павел Воля – удивительно гениальный человек, таких людей очень мало, а Ляйсан маленькая хрупкая девушка, но внутри сделана из стали и канатов, от чего она как королева. В самом проекте самое сложное – выбрать человека, против которого голосовать, кто из приятных тебе людей должен поехать домой. Это намного сложнее любой физической нагрузки. Из всех звезд могу выделить своих любимчиков, это, конечно, Тимур Батрутдинов, а ещё я была удивлена глубиной Анны Хилькевич».

Татьяна Минжуренко из Красноярска – максимально спортивный человек: мастер спорта по регби и фитнес-тренер. Постоянно работает, причем не только над собой, потому что ни разу в жизни не была в отпуске.

Татьяна Минжуренко: «Я давно мечтала попасть на проект подобного рода, всегда верила, что у меня все получится. Это большой стресс – очень мало кушать и оказаться в такой жаре, зато соревноваться со звездами – самое кайфовое. Больше всего меня удивили Артем Калайджян, он не выглядит супер сильным физически, но оказался бойцом и очень искренним человеком, и Анна Хилькевич, я давно наблюдала за ее творчеством, но познакомиться лично было потрясающе, мы подружились и были ближе всех на проекте, она очень классная, добрая, отзывчивая, настоящая. Ну, и ведущие проекта – это просто нечто, очень гармоничная пара, которая всегда дополняет друг друга. Ляйсан была строгой, но внутри у нее доброе сердце, ее поддержка на проекте бесценна, она как мама. Паша всегда мог разбавить любую напряженную ситуацию своим позитивом и юмором, давал нам понять, что надо просто кайфовать».

Студентка педагогического колледжа Дарья Александрова – тонкая натура со сложной судьбой. В 2015 году ей вместе с семьёй пришлось покинуть родной Донбасс после того, как недалеко от неё в песочнице взорвался снаряд. Сейчас девушка занимается пением и пишет песни.

Дарья Александрова: «Я заполнила заявку, но особых надежд не питала, даже помню, что в шутку рассказала маме и очень удивилась её серьёзной реакции. Безусловно, на данный момент это был самый большой вызов за все мои 19 лет. Сложнее всего было адаптироваться к новой стране и жаре, ты ничего не знаешь, не понимаешь. А вот общение с командой и звездами для меня не было стрессом, я всегда легко нахожу общий язык с людьми. Я понимала, что звезды – такие же ребята, как и мы, но со своей популярностью и связями. Для меня из всех с положительной стороны раскрылись Дава, Анна Хилькевич, мы с ней очень хорошо общались, и Артём, он невероятно позитивный человек. Павла Волю я знала ещё до участия, понимала, что это за человек и какие у него шутки, а за Ляйсан не следила, она, конечно, раскрылась с потрясающей стороны: очень красивая, невероятно мудрая, мне действительно понравилось с ней общаться».

Сергей Лаптев из районного посёлка Воскресенское работает руководителем коллективов народной песни в досуговом центре. Мужчина гордится своей работой и по-настоящему ей горит. Он не просто никогда не выезжал за пределы России, а даже на самолете никогда не летал.

Сергей Лаптев: «Честно говоря, я и не знал изначально, что прохожу кастинг в реалити шоу «Выжить в Дубае», мне предложила подруга и я, не раздумывая долго, согласился. К сожалению, взяли из нас двоих только меня. Сложнее всего было ехать одному в чужую страну, но если судьба послала такой шанс, им нужно было воспользоваться, ведь попасть на ТВ и слетать в Дубай было только в мечтах. Стрессом для меня оказались две вещи: первая – это когда думаешь, что полон сил для борьбы, но пустыня и жара словно вытягивает из тебя эти силы. А вторая, конечно, постоянное наблюдение камер и прикрепленного к тебе микрофона, которые были с нами с утра и до ночи».

Менеджер по продажам Сергей Завгороднев – спортсмен и семьянин. Раньше занимался смешанными единоборствами и добился немалых успехов. Сейчас предпочитает свободное время проводить с семьей — женой и сыном, а также с родителями и двумя братьями.

Сергей Завгороднев: «Когда я узнал про кастинг, сразу отправил анкету и молился, чтобы стать участником. Это безусловно был главный вызов в моей жизни, где самым большим стрессом стала незнакомая обстановка: я не понимал, как реагировать, как общаться, боялся выглядеть нелепо. Всех звезд я знал еще до участия в проекте, больше всего общался с Аней Хилькевич и очень удивился участию Паши Мамаева в шоу. Ведущие Павел и Ляйсан в жизни простые и настоящие, приятно, насколько эмоциональными и искренними они были по отношению ко всем участникам из народной команды».

Дмитрий Судариков – настоящий тульский оружейник с внешностью голливудского актёра. Несмотря на суровый внешний вид, внутри он настоящий добряк, и старается помогать всем и всюду. Является волонтёром в приюте для животных.

Дмитрий Судариков: «Я с детства мечтал принять участие в подобном шоу и вот, спустя 20 лет, получилось. Это, конечно, был вызов: я очень боялся жары, никогда не был в таких тёплых странах, не знал, что меня ждёт в пустыне, боялся перелёта, никогда не летал на такие дальние расстояния, думал, что сразу рухнем, перед камерами стрессовал, перед звёздами тоже, но всех их знал. Больше всего общался с Мамаевым, спокойный человек, крутой, и Батрутдиновым, душа компании, классные ребята. А вот Хилькевич оказалась хитренькой, всех подначивала. Что касается ведущих, то сначала было ощущение, что присутствует некая грань, но потом оказалось, что это обычные люди со своей манерой общения, Паша классный, Ляйсан постоянно нас обнимала поддерживала, было круто».

Всем этим людям совсем скоро предстоит доказать всей стране и в первую очередь себе, что они не просто так оказались участниками такого грандиозного реалити-шоу с призовым фондом 10 миллионов рублей. В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие всегда отправляются выживать в кровожадную пустыню, победители – в самый роскошный отель Дубая. Среди развлечений победителей – яхты, гоночные автомобили и роскошные бассейны. Проигравшим же нужно думать лишь об одном: как выжить в жестокой пустыне.

Премьеру шоу «Выжить в Дубае» смотрите на ТНТ с 25 июня, а также все выпуски шоу будут доступны для просмотра эксклюзивно на национальном видеохостинге RUTUBE!

Возрастное ограничение 16+