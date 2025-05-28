ТНТ представляет новый комедийный скетчком «Второй брак»

С 16 июня на ТНТ — премьера нового скетчкома от компании «3 студия» — «Второй брак» (16+), комедии о честных, взрослых и очень смешных отношениях. Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Потому что это — второй брак. И он про любовь.

«Второй брак» — это не про бытовуху, ипотеку и недопонимание. Это про любовь, в которой много смеха, свободы и уважения. Арина и Боря не скрываются друг от друга в туалете, не соревнуются, кто моет посуду чаще, и не боятся говорить о бывших. Они могут целый день валяться на диване, смотреть сериалы и считать это лучшим отдыхом. Потому что уже точно знают: счастье — это когда тебе хорошо рядом с другим человеком, а не когда ты кому-то что-то доказываешь.

В главных ролях — Юлия Топольницкая, Антон Богданов, Артем Шевченко, Анна Глаубэ, Артемий Мильграм, Ирина Соколова, Аскар Нигамедзянов, Алина Васильева.

Сценарий написали Евгений Перов и Даниил Бердов. Режиссёр проекта — Раиля Каримова, оператор — Ашхен Азоян. Креативные продюсеры — Борис Волков, Евгений Перов и Даниил Бердов. Исполнительный продюсер — Анастасия Рассказова. Генеральные продюсеры — Николай Картозия и Борис Волков.

Раиля Каримова, режиссёр: «Мы хотели показать отношения, в которых нет давления и масок. Где можно посмеяться над собой, признать свои слабости и при этом не терять любовь. “Второй брак” — это сериал про тех, кто уже понял, что счастье — не в идеальности, а в честности. И если после серии зрителю станет теплее, а на лице появится улыбка — мы всё сделали правильно».

Юлия Топольницкая, актриса (Арина): «Для меня “Второй брак” — это не просто комедия про пару, а честный разговор о том, как выглядят отношения, когда ты уже всё понял. Когда не строишь из себя идеальную женщину и не требуешь от партнёра быть супергероем. Это сериал про свободу в паре, про принятие, про то, как можно быть разными, странными, настоящими — и при этом вместе. И мне очень хотелось сыграть такую героиню: живую, прямолинейную, немного бешеную, но влюблённую по-настоящему. Потому что таких женщин много. А на экране — почти нет».

Антон Богданов, актёр (Боря): «“Второй брак” — это сериал про отношения без иллюзий. Про людей, которые уже обожглись, перестали играть роли и наконец нашли того, с кем можно просто жить. Без напряга, без претензий. Мне понравилось, что это не история про кризис или борьбу полов, а наоборот — про союз. Мы с Юлей Топольницкой постарались сделать так, чтобы зритель верил: такие пары бывают. И они притягивают, потому что они настоящие».