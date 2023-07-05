ТНТ покажет продолжение сериала про семью Букиных

Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье. Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством занимается телеканал ТНТ совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян» («Бедный олигарх», «Ресторан по понятиям»). В сериале «Букины» будет 10 эпизодов.

В центре сюжета сериала – екатеринбургское семейство Букиных, и что бы ни происходило в этой странной семейке, они то и дело доказывают, что все же любят друг друга и, несмотря на мелкие ссоры и неурядицы, остаются крепкой семьей.



Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ: «Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!»

Виктор Логинов, исполнитель роли Гены Букина: «Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023-м году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои».