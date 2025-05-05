ТНТ покажет фильм «Отдохнуть по-людски» с Федункив и Самбурской

5 мая в 21:30 на ТНТ состоится премьера фантастической комедии «Отдохнуть по-людски» (12+). Это история о том, как трое пришельцев отправляются на Землю, чтобы найти то, что способно спасти их вымирающую расу.

Альфа-1, Альфа-2 и Бета — инопланетяне, которые прилетают на Землю с важной миссией. Приняв человеческий облик — Ларисы, Александра и Игоря — они неожиданно сталкиваются с супружеской парой Валеры и Иры Сафоновых, которые впервые за семь лет выбрались в отпуск без детей. Общаясь с людьми и наблюдая за их отношениями, пришельцы начинают иначе смотреть на мир и сами не замечают, как становятся участниками очень трогательной земной истории.

Фильм «Отдохнуть по-людски» создан телеканалом ТНТ и студией «МайВэйСтудия». Режиссёром комедии стал Андрей Никифоров («Букины», «Умная Маша»), сценаристами — Дмитрий Казначеев и Рамиль Карипов. Генеральные продюсеры: Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.

Реклама

В главных ролях зрители увидят Марину Федункив, Настасью Самбурскую, Федора Лаврова, Вадима Дубровина и Игоря Чехова.

Лика Бланк, генеральный продюсер: «Серия оригинальных комедий, созданных специально для ТНТ, — это настоящий подарок нашим зрителям. Эти фильмы невозможно будет увидеть нигде больше. Уникальные истории, любимые актёры, настоящие эмоции — мы делаем этот проект с любовью и большим чувством юмора. “Отдохнуть по-людски” — один из первых фильмов линейки, и мы уверены, что он найдёт свою аудиторию».

Марина Федункив, актриса: «Наш фильм — про то, как важно уметь видеть простые вещи: тепло, близость, искренность. Иногда, чтобы понять это, нужно просто впервые за долгое время провести отпуск с любимым человеком».