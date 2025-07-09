ТНТ начал съёмки сериала «Универ. 15 лет спустя» с Ярушиным, Гогунским и Марией Кожевниковой

Телеканал ТНТ и компания NORM PRODUCTION объявили о старте съёмок комедийного сериала «Универ. 15 лет спустя» (16+) — третьего сезона культового продолжения оригинального «Универа» (16+) после сиквелов «10 лет спустя» и «13 лет спустя».

Новый сезон вновь объединит на экране полюбившихся зрителям героев. Сериал будет состоять из 12 эпизодов по 45 минут, в которых персонажи столкнутся с личными и семейными кризисами, переосмыслением жизненных ценностей и необходимостью делать взрослый выбор.

Одной из интриг новинки станет участие Марии Кожевниковой — она не появлялась в предыдущих сиквелах.

События нового сезона разворачиваются спустя два года после финала «Универ. 13 лет спустя». Напомним, во втором сезоне жизни героев круто изменились:

Антон (Стас Ярушин) потерял Кристину и остался один. Внезапное появление 15-летней дочери заставило его отказаться от холостяцкой жизни и принять отцовскую ответственность.

Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) развелись, но Майкл не смог отпустить прошлое и отчаянно пытался вернуть бывшую жену.

Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) переживали кризис: Валя потерял финансирование научного проекта, а новая работа Маши могла разрушить их семью.

Возвращение Кузи (Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом, только усложнило ситуацию — он хотел вернуть Машу, но в итоге ушёл из её жизни.

В новом сезоне герои повзрослели. Их ждут новые испытания, непростые решения и борьба за то, что действительно важно. История обещает быть не только смешной, но и глубокой — с элементами драмы и жизненных выборов.

Фото: ТНТ