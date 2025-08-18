Понедельник, 18 августа, 2025
ТНТ показал первые фото Батрутдинова в образе Шурика

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

ТНТ объявил о старте съёмок новогоднего музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика» (16+). Тимур Батрутдинов появляется в образе легендарного Шурика, сидящего на скамейке в духе Форреста Гампа и примеряющего белую майку-алкоголичку.

В центре сюжета — Шурик, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции “Ы”», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов — создатели обещают множество узнаваемых кинематографических отсылок и неожиданных сюжетных ходов.

В фильме сплетутся не только образы советских комедий, но и узнаваемая эстетика западных хитов: авторы вдохновлялись «Голым пистолетом», «Форрестом Гампом», “Субстанция”, “Дьявол носит Прада”, “Побег из Шоушенка” и “Двоюродная тетушка Мистера Морри”, классическими американскими мюзиклами, а одна из музыкальных сцен будет снята в духе Уэса Андерсона.

В фильме примут участие почти 70 актеров и звезд шоу-бизнеса, а в финале зрителей ждёт особый сюрприз — сразу 11 ярких российских кинозвёзд появятся в эпизодических ролях. За новый новогодний телефильм снова отвечает уже проверенная команда: продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёры Роман Ким и Миша Семичев — именно они стояли за всеми предыдущими новогодними хитами ТНТ.

Как отмечают продюсеры, музыкальные номера станут отдельным украшением фильма: в этом году известных исполнителей ждут необычные задачи — артисты попробуют себя в новых стилях — знакомые всем песни станут настоящими сюрпризами. Уже подтвердили участие ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, IOWA, The Hatters, а также ведутся переговоры с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Клавой Кокой и другими звёздами. Создатели обещают, неожиданные творческие союзы и по-настоящему авторский подход к каждому номеру.

До нового проекта команда ТНТ уже выпустила три музыкальных телефильма, которые превратились в настоящие телевизионные хиты. В 2022 году вышел «СамоИрония судьбы» — новогодний музыкальный фильм, стилизованный под классику Рязанова, премьера состоялась 31 декабря на ТНТ. В 2023 году появилась фантастическая комедия «Иван Васильевич меняет всё!» по мотивам легендарного Гайдая — её посмотрели около 42,5 млн зрителей, и она стала самой рейтинговой премьерой на ТНТ за последние пять лет. В 2024 году фильм «Небриллиантовая рука» побил все рекорды: его посмотрели 44,8 млн человек в аудитории 14–44 лет — это крупнейший успех ТНТ за новогодний эфир с 2019 года.

