ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера, мотор!» от Сергея Жукова

Телеканал ТНТ совместно с продюсерской компанией «Руки Вверх Production» приступил к съёмкам эксцентричной ностальгической комедии «Мотай!» (16+), которая станет продолжением и расширением вселенной популярного сериала 2024 года «Камера, мотор!» (16+). Проект, покоривший зрителей своей ностальгической атмосферой, оригинальной идеей и мощным актёрским составом, получил продолжение в виде спин-оффа, в котором зрителей ждут знакомые локации и новые герои.
Сюжет
В центре сюжета — всё тот же начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин), который по-прежнему мечтает вырваться в столицу. Его новый план связан с кино: после выхода Николая Виденина на свободу Назаров переводит в колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого. Тот получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики в стенах тюремного учреждения.
Команда проекта
Над сериалом работает команда, создавшая первый сезон:
- Режиссёр — Саша Абдуллаев
- Креативный продюсер — Вадим Бакунев
- Сценаристы — Ренат Актуганов и Илья Ярошевский
- Продюсер — Сергей Жуков («Руки Вверх Production»)
Визуальный стиль и атмосферу проекта формирует сильная художественная команда:
- Художник-постановщик — Леонид Кипнис
- Художник по реквизиту — Александр Ефремов
- Художник по костюмам — Светлана Михаленко
- Грим — Елена Коваль
Актёрский состав
В новом сезоне снимутся:
Дмитрий Колчин, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигометзянов, Максим Киселёв, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие.
Фото: ТНТ
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