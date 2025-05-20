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Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Кино и ТВ

ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера, мотор!» от Сергея Жукова

Алексей Самохин

Телеканал ТНТ совместно с продюсерской компанией «Руки Вверх Production» приступил к съёмкам эксцентричной ностальгической комедии «Мотай!» (16+), которая станет продолжением и расширением вселенной популярного сериала 2024 года «Камера, мотор!» (16+). Проект, покоривший зрителей своей ностальгической атмосферой, оригинальной идеей и мощным актёрским составом, получил продолжение в виде спин-оффа, в котором зрителей ждут знакомые локации и новые герои.

Сюжет

В центре сюжета — всё тот же начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин), который по-прежнему мечтает вырваться в столицу. Его новый план связан с кино: после выхода Николая Виденина на свободу Назаров переводит в колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого. Тот получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики в стенах тюремного учреждения.

Команда проекта

Над сериалом работает команда, создавшая первый сезон:

  • Режиссёр — Саша Абдуллаев
  • Креативный продюсер — Вадим Бакунев
  • Сценаристы — Ренат Актуганов и Илья Ярошевский
  • Продюсер — Сергей Жуков («Руки Вверх Production»)

Визуальный стиль и атмосферу проекта формирует сильная художественная команда:

  • Художник-постановщик — Леонид Кипнис
  • Художник по реквизиту — Александр Ефремов
  • Художник по костюмам — Светлана Михаленко
  • Грим — Елена Коваль

Актёрский состав

В новом сезоне снимутся:
Дмитрий Колчин, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигометзянов, Максим Киселёв, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие.

ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера, мотор!» от Сергея Жукова
ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера, мотор!» от Сергея Жукова
ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера, мотор!» от Сергея Жукова
ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера, мотор!» от Сергея Жукова
ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Мотай!» — спин-оффа хита «Камера, мотор!» от Сергея Жукова

Фото: ТНТ

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