ТНТ и студия SVERDLOVSK объявили о завершении съёмок пилота комедии «Повар под прикрытием»

В Москве завершились съёмки пилотного эпизода нового комедийного сериала «Повар под прикрытием» (16+). Производством проекта занимается студия SVERDLOVSK по заказу телеканала ТНТ.

Режиссёром пилота выступил Евгений Шелякин («Красный 5», «Тётя Марта»), оператор-постановщик — Андрей Данельян. В актёрском составе — звёзды российского кино: Гоша Куценко, Ирина Пегова, Филипп Ершов, Алексей Золотовицкий, Алексей Розин, Мария Лисовая и Денис Кутузов.

Главная героиня — Надя, повар с тридцатилетним стажем. Она руководит уютной столовой рядом с отделением полиции. Её сын Паша работает оперуполномоченным и помогает матери — полицейские часто заходят к ней перекусить домашней едой. В один момент полиция узнаёт, что влиятельный бизнесмен ищет личного повара. Это становится шансом подобраться к нему максимально близко. Чтобы помочь сыну и его коллегам в расследовании, Надя решает сама внедриться в дом подозреваемого под видом повара — и оказывается в самом центре событий.

Сценарий пилотной серии написали Леонид Моргунов и Максим Шаповалов. Генеральные продюсеры проекта — Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев. От ТНТ над проектом работают Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.

Сергей Светлаков, креативный и генеральный продюсер:

«Мне всегда нравились истории, в которых обычные люди попадают в неожиданные обстоятельства — и находят выход там, где профессионалы разводят руками. “Повар под прикрытием” — как раз такой сериал: здесь и детектив, и комедия, и настоящая жизнь со всеми её поворотами. Надя — не супергерой, а человек, который просто любит своё дело и готов помочь близким. Ну и, конечно, без вкусной еды тут не обошлось!».

Фото: ТНТ