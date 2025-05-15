ТНТ и Okko начали съёмки драмеди «Жизнь заново» с Яценко и Шавриным

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки драмеди «Жизнь заново» (16+) — 13-серийного проекта (серии по 24 минуты), создаваемого компанией Norm Production. Премьера состоится на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Okko.

Режиссёром сериала выступает Александр Богуславский, оператором — Артем Бурко. Сценарий написали Марат Дулатов, Сергей Кинстлер и Антон Косьмин.

Сюжет разворачивается в 2026 году. Главный герой — 40-летний врач скорой помощи по имени Дима. Его жизнь разрушена: жена ушла, на работе его презирают, а лучшим другом стал алкоголь. Всё меняется в момент прохождения МРТ — внезапно Дима переносится в 2002 год. Ему снова 18 лет, мама жива, первая любовь — ещё свободна, и роковая встреча с будущей женой ещё не произошла. У него появляется шанс начать всё сначала и, возможно, исправить ошибки прошлого.

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Сериал поднимает важные темы: саморазвитие, зависимость, выбор и вторые шансы. Всё это сопровождается атмосферой ностальгии по началу 2000-х.

В главных ролях: Антон Шаврин, Александр Яценко, Артём Ткаченко, Роберт Захарян, Елизавета Ищенко, Елена Подкаминская, Карина Разумовская, Глафира Тарханова, Маргарита Дьяченкова, Анна Богомолова и Александр Робак.

Особое место в сериале занимает Санкт-Петербург — не просто фон, а самостоятельный персонаж. Город отражает внутренние изменения героя, а его образы усиливают драматизм и красоту происходящего.

Креативные продюсеры и сценаристы Марат Дулатов, Сергей Кинстлер и Антон Косьмин отмечают:

«Каждый из нас время от времени мечтает вернуться в прошлое и исправить ошибки. Наш сериал — о том, как сложно это на самом деле. Жизненный опыт не всегда помогает принимать верные решения. Ошибки трудно исправить, но легко сделать новые».

Режиссёр Александр Богуславский добавляет:

«Жизнь заново — это история о желании повернуть время вспять. Но за красивой мечтой скрываются реальные выборы, страхи, ошибки и надежды. Мы хотим создать не просто ностальгический сериал, а живой и честный рассказ о человеке, которому выпал второй шанс».

Фото: ТНТ