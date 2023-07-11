ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам сериала «Разделенная семья»

Стартовали съемки сериала «Разделенная семья» – комедии о семье, которую рассыпало по разным городам нашей большой страны от компании Good Story Media («Ольга», «Иванько», «Исправление и наказание» и другие хиты ТНТ).

Главная героиня сериала Наташа несколько лет назад уехала в Москву добиваться успеха. Ее родители остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький город в Свердловской области. Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается на расстоянии решать все их проблемы. При этом идеальный план на жизнь самой главной героини – своя семья, дети, успех в карьере к 30 годам – пока далек от исполнения. Кроме того, Наташа живет с мужчиной намного старше себя, о чем боится признаться родителям, и сама до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, члены этой семьи стараются регулярно поддерживать связь и оставаться нормальной семьей даже на расстоянии.

Режиссером-постановщиком «Разделенной семьи» стал Дмитрий Булейко («Конная полиция»), генеральный продюсер – Артем Логинов, креативные продюсеры – Наталия Пенькова и Иван Забегаев. В сценарную группу проекта, помимо них, вошли: Антон Николаенко, Дарья Шпенькова, Дарья Романская, Олег Гольдфайн и Илья Петрухин.

В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок, Артур Бесчастный, Янина Романова и другие.

Пилотный эпизод «Разделенной семьи» был снят в 2021 году, а в прошлом году показан в рамках внеконкурсной программы фестиваля телесериалов «Пилот» в Иваново. Съемки сезона из 17 эпизодов продлятся до октября, его премьера на ТНТ запланирована в 2024 году.

Марина Васильева, актриса: «Мне кажется, что жизненная ситуация моей героини будет понятно и знакома очень многим женщинам. И вопросы, которыми она задаётся, так или иначе тоже висят в воздухе. Мне это состояние тоже очень знакомо, когда хочется успеть всё и сразу, но разорваться просто невозможно. В нашей истории мы постараемся хотя бы частично ответить на вопрос, как в этом потоке не сойти с ума. И один из «секретов» – это, конечно, связь с родными, их поддержка, которая очень-очень важна для достижения душевного комфорта и какой-то уверенности в собственных силах».

Максим Лагашкин, актер: «Наш сериал так или иначе затронет множество тем, которые близки и знакомы каждому. Тут и поиск себя, и отношения с родителями, и бытовой эйджизм, и любовь, конечно, как без неё. У нас собралась очень классная команда, работать над проектом будет действительно приятно и интересно. Мы хотим сделать нашу историю с одной стороны глубокой, а с другой – лёгкой, чтобы каждый без труда мог увидеть в ней себя. Надеюсь, что у нас это получится, и зритель это оценит».

Наталия Пенькова, креативный продюсер и автор сценария: «Для меня это в первую очередь очень личная история. Поэтому в ней переплетаются темы о пути к призванию и о любви к себе. Это не первый мой проект для многочисленной аудитории телеканала ТНТ и я хочу, чтобы зрители взглянули на жизнь сквозь призму нашего сериала и вместе с героями посмеялись над своими проблемами. И конечно, советую, обязательно смотреть сериал мужчинам, чтобы чуть лучше понимать своих женщин».

Иван Забегаев, креативный продюсер и автор сценария: «Расстояния разделяют большинство современных российских семей, хотя бы на какой-то период. Так что сериал должен быть понятен и близок большому количеству зрителей. У нас крепкая история, отличный кастинг, легкий и смешной юмор, а главное, мы старались создать ощущение теплоты и душевности от «Разделенной семьи».

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