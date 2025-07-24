Известный американский рестлер Халк Хоган умер 24 июля во Флориде. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. Причиной смерти стала остановка сердца, пишет «Лента.ру».

По данным издания, скорая прибыла в дом Хогана утром. Медики немедленно начали проводить непрямой массаж сердца и приняли решение о госпитализации. Однако по пути в больницу спортсмен скончался. Его смерть была зафиксирована в 11:17 по местному времени (17:17 по Москве).

В полиции отметили, что никаких признаков насильственной смерти не обнаружено.