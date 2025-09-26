«Тюрьма за пьянство»: предложено сажать алкоголиков на полгода для оплаты лечения

Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов выступил с предложением ввести уголовное наказание за систематическое употребление алкоголя. По его мнению, это может стать действенным способом борьбы с алкогольной зависимостью.

Болоянгов предлагает принуждать людей с зависимостью самостоятельно оплачивать своё лечение и содержание, а злостных нарушителей отправлять в тюрьму.

Первые два попадания на лечение после запоя должны обязывать пациента самостоятельно «отработать» и закрыть счета за оказанную помощь. По словам эксперта, алкоголиков должны лечить не за счёт государства.

Третий срыв должен обернуться для человека тюремным заключением на срок до полугода.

«После второго раза человека уже не выпускаем, а сразу отправляем в места заключения на полгода, чтобы он там рукавицы шил, копал, пилил, строгал», — предложил Болоянгов.

По данным Росалкогольтабакконтроля, среднестатистический россиянин в год выпивает 106 бутылок пива, 11 — водки, 6 — вина и 4 — коньяка. Согласно информации Минздрава, в среднем человек потребляет более 8 литров чистого спирта за 12 месяцев.