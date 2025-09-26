Пятница, 26 сентября, 2025
10.8 C
Рязань
Новости России

«Тюрьма за пьянство»: предложено сажать алкоголиков на полгода для оплаты лечения

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов выступил с предложением ввести уголовное наказание за систематическое употребление алкоголя. По его мнению, это может стать действенным способом борьбы с алкогольной зависимостью.

Болоянгов предлагает принуждать людей с зависимостью самостоятельно оплачивать своё лечение и содержание, а злостных нарушителей отправлять в тюрьму.

Первые два попадания на лечение после запоя должны обязывать пациента самостоятельно «отработать» и закрыть счета за оказанную помощь. По словам эксперта, алкоголиков должны лечить не за счёт государства.

Третий срыв должен обернуться для человека тюремным заключением на срок до полугода. 

«После второго раза человека уже не выпускаем, а сразу отправляем в места заключения на полгода, чтобы он там рукавицы шил, копал, пилил, строгал», — предложил Болоянгов.

По данным Росалкогольтабакконтроля, среднестатистический россиянин в год выпивает 106 бутылок пива, 11 — водки, 6 — вина и 4 — коньяка. Согласно информации Минздрава, в среднем человек потребляет более 8 литров чистого спирта за 12 месяцев.

Самые читаемые материалы

Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.

Последние новости

Транспорт и дороги

Движение транспорта ограничат из-за легкоатлетического забега в Рязани

4 октября с 10:00 до 14:00 будет полностью перекрыт маршрут, по которому будут двигаться участники забега
Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Власть и политика

Ремонт теплосетей в Рязани отстаёт от графика перед стартом отопительного сезона

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл встречу с подрядчиками, которые проводят капитальный ремонт теплосетей на улицах Урицкого и Соборной
Власть и политика

Анжела Гетман возглавила Думу Клепиковского муниципального округа

Исполняющим обязанности главы Клепиковского муниципального округа назначен Денис Ефанов, который ранее возглавлял администрацию Клепиковского района.
Власть и политика

Валентина Матвиенко поздравила жителей Рязанской области с Днем образования региона

В своём обращении Матвиенко отметила неразрывную связь Рязанской земли с ключевыми этапами становления России.
Новости России

Психолог объяснила, почему татуировки могут быть признаком проблем

Хотя татуировки часто являются способом самовыражения, особенно у подростков, их чрезмерное количество может служить тревожным сигналом.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Интересное

Названы главные черты характера людей, рождённых в октярбре 

Октябрьские именинники, которые относятся к знакам Весов и Скорпиона, отличаются сочетанием чувствительности и обаяния.