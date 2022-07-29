Тюменская область обещает по 100 тыс рублей военным-контрактникам из других регионов

Единоразовую выплату в 100 тысяч рублей получит каждый пожелавший служить в тюменских подразделениях в составе ВС РФ, если он состоит на воинском учете в военных комиссариатах региона, ранее выплата полагалась только местным жителям.

Решение о расширении списка получателей выплат принято в связи с обращениями граждан, сообщает информационный центр правительства региона.

«Выплаты при поступлении на военную службу по контракту в формируемые в Тюменской области добровольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь» теперь смогут получить не только жители нашего региона. Сейчас эта мера поддержки будет распространяться на всех граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Тюменской области», — поясняется в сообщении.

Тюменская область формирует из желающих служить по контракту отдельный инженерно-саперный батальон «Тобол», стрелковую роту «Тайга», артиллерийский дивизион «Сибирь», прием ведут военные комиссариаты, возраст претендентов — от 25 до 50 лет.