Тюменская область обещает по 100 тыс рублей военным-контрактникам из других регионов

Единоразовую выплату в 100 тысяч рублей получит каждый пожелавший служить в тюменских подразделениях в составе ВС РФ, если он состоит на воинском учете в военных комиссариатах региона, ранее выплата полагалась только местным жителям.
Решение о расширении списка получателей выплат принято в связи с обращениями граждан, сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменская область формирует из желающих служить по контракту отдельный инженерно-саперный батальон «Тобол», стрелковую роту «Тайга», артиллерийский дивизион «Сибирь», прием ведут военные комиссариаты, возраст претендентов — от 25 до 50 лет.