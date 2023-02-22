Тюменцев напугал ночной гул и вспышка света в небе

Жители Тюмени обсуждают громкий звук и яркую вспышку в небе, произошедшие накануне ночью, сообщил портал Наш Город.

По словам очевидцев, в Заречном микрорайоне под ногами дрожала земля.

«Настолько яркий зеленый цвет был в комнате, что подумали, ну наконец-то прилетели за нами», — заявил один из местных жителей.

Причиной случившегося стал сброс давления или стравливание лишнего воздуха на ТЭЦ-1. Многие горожане, проживающие рядом, привыкли к такому гулу и не обращают на него внимания.

С источником яркой вспышки в небе горожане пока не определились.