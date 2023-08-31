Тёща Бориса Березовского умерла в 100 лет в Москве

В Москве умерла тёща Бориса Березовского Алия Бешарова, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, труп матери нашла 28 августа в квартире Дома писателей на Лаврушенском переулке дочь Галина. За пять дней до смерти тёще Березовского исполнилось 100 лет.

Галина Бешарова и Борис Березовский поженились в 1991 году. Березовский тогда занимался автомобильным бизнесом. В браке родилось двое детей, в 2011 году пара развелась.

После бракоразводного процесса, прошедшего в Англии, Галина Бешарова получила от 260 до 360 миллионов долларов и пентхаус в Лондоне рядом с Кенсингтонским дворцом.