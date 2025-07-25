Тёмные играют друг против друга, интрига в шоу «Мастер игры» обострилась до предела

В субботу, 26 июля, в 19:00 зрители ТНТ увидят напряжённый выпуск шоу «Мастер игры» (16+). Чем ближе финал, тем жёстче становятся условия — теперь даже тёмные вынуждены действовать друг против друга.

В прошлом эпизоде Мастер игры Юрий Колокольников поставил тёмным участникам ультиматум — им предстоит выбрать, кто из них покинет проект. В результате в игре останутся только двое тёмных игроков.

Надежда Сысоева продолжает бороться за место в финале, стараясь отвести от себя подозрения. В этом ей неожиданно помогает сам Мастер. Он приглашает актрису на личный разговор при свечах и помогает ей принять ключевое решение, чем окончательно сбивает с толку остальных участников. Надежда, которая с уважением относится к Юрию Колокольникову, чувствует его поддержку.

«Спасибо вам за такие ходы! Это бомба! Я чувствую, что он меня поддерживает. Мастер игры подарил мне такой подарок, и у меня появился маленький шанс зайти красиво в финал!» — поделится Надежда своими эмоциями.

Круглый стол в этом выпуске станет одним из самых напряжённых за весь сезон. Это последнее голосование, по итогам которого уходящий участник ещё раскроет свою роль. Подозрения лягут на самого неожиданного игрока, но в самый последний момент ситуация кардинально изменится.