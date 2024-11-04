Понедельник, 4 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Тяжёлый вечер для ВСУ: ракеты накрыли скопление техники и живой силы врага

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано ИИ

Российские войска нанесли ракетным ударом расположение крупной группировки ВСУ в районе населённого пункта Кияница около города Сумы. Об этом сообщает телеграм-канал «Изнанка».

Удар нанесён по подразделению 82 одшбр ВСУ. Недавно в этом районе уже была накрыта крупная позиция ВСУ, к удивлению экспертов, противник вновь собрал в одном месте большую группу техники и людей.

— В процессе разведки было принято решение наносить удар конкретно по технике, так как скопление оказалось крайне большим, а личный состав был сильно разбросан по лесу, — пишет автор поста.

Предварительные данные нанесённого ущерба впечатляют. Уничтожено:

ББМ — 10 шт.

БМП «Брэдли» — 3 шт.

Танки — 2 шт.

САУ 2С1 «Гвоздика» — 2 шт.

ЗРК «Оса» — 1 шт.

Транспорт — 10 шт. (±)

Личный состав — 60 шт. (±).

Новости рубрики
Новости мира

В Подмосковье 7-летняя девочка съела шоколадку и умерла

В Клинском городском округе Подмосковья 7-летняя девочка съела шоколадку и умерла от удушения, пишет «МК». Трагедия...
Новости мира

Депутат Немкин рекомендовал россиянам отключить важные аккаунты от Google

Политик подчеркнул, что работа с продуктами зарубежных компаний сопряжена с высокими рисками, особенно на фоне ограничений
Новости мира

В Хабаровске в заброшенном «Доме архитектора» найден погибшим 19-летний парень

«Дом архитектора» окружён мрачной репутацией и пугающими легендами.