Тяжёлый вечер для ВСУ: ракеты накрыли скопление техники и живой силы врага

Российские войска нанесли ракетным ударом расположение крупной группировки ВСУ в районе населённого пункта Кияница около города Сумы. Об этом сообщает телеграм-канал «Изнанка».

Удар нанесён по подразделению 82 одшбр ВСУ. Недавно в этом районе уже была накрыта крупная позиция ВСУ, к удивлению экспертов, противник вновь собрал в одном месте большую группу техники и людей.

— В процессе разведки было принято решение наносить удар конкретно по технике, так как скопление оказалось крайне большим, а личный состав был сильно разбросан по лесу, — пишет автор поста.

Предварительные данные нанесённого ущерба впечатляют. Уничтожено:

ББМ — 10 шт.

БМП «Брэдли» — 3 шт.

Танки — 2 шт.

САУ 2С1 «Гвоздика» — 2 шт.

ЗРК «Оса» — 1 шт.

Транспорт — 10 шт. (±)

Личный состав — 60 шт. (±).