Тяжёлый вечер для ВСУ: ракеты накрыли скопление техники и живой силы врага

Российские войска нанесли ракетным ударом расположение крупной группировки ВСУ в районе населённого пункта Кияница около города Сумы. Об этом сообщает телеграм-канал «Изнанка».
Удар нанесён по подразделению 82 одшбр ВСУ. Недавно в этом районе уже была накрыта крупная позиция ВСУ, к удивлению экспертов, противник вновь собрал в одном месте большую группу техники и людей.
Предварительные данные нанесённого ущерба впечатляют. Уничтожено:
ББМ — 10 шт.
БМП «Брэдли» — 3 шт.
Танки — 2 шт.
САУ 2С1 «Гвоздика» — 2 шт.
ЗРК «Оса» — 1 шт.
Транспорт — 10 шт. (±)
Личный состав — 60 шт. (±).