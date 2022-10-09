Тяжело будет каждому: Тамара Глоба назвала самый трудный период для всего мира

Известный российский астролог Тамара Глоба уверена: происходящие сейчас события кардинально изменят ход мировой истории и понесут за собой смену цивилизаций. При этом на стыке изменений людей ждут большие сложности.

По мнению специалиста, сложным для всех людей на планете станет 2023 год. Глобальный кризис начнётся в конце 2022 года и продлится всю первую половину 2023.

Тамара Глоба убеждена: события, которые произойдут в это время, приведут к объединению к себе. Если сейчас каждый человек и каждое государство словно захлопнулись в себе, то в 2026 году мир начнёт открываться.

– Нас ждёт постепенное разрушение границ, открытие государств и построение общего мира на дружественной основе, — считает астролог.

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