Тит Чудотворец: какой праздник 15 апреля, приметы, традиции и запреты

15 апреля в православной церкви почитают память преподобного Тита Чудотворца и мученика Поликарпа Александрийского. В народе этот день получил название Тит-Ледолом. О традициях, приметах и запретах, связанных с этой датой, рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

История и традиции 15 апреля

Преподобный Тит Чудотворец, предположительно живший в III веке, прославился даром исцеления и изгнания бесов. Несмотря на скудные сведения о его жизни, в народных преданиях говорится о множестве чудес, совершённых им. Тит стал символом глубокой веры и милосердия, помогая людям не только духовно, но и физически.

Мученик Поликарп Александрийский был епископом в Александрии в начале V века. Он известен своей благочестивой жизнью и преданностью христианскому учению. Поликарп активно боролся с ересями и ревностно защищал православную веру.

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15 апреля принято посещать храмы, молиться об исцелении и укреплении духовных сил. В память о милосердии святых в некоторых регионах устраивают небольшие благотворительные акции.

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя оставаться в одиночестве и думать о плохом. Считалось также, что заточка ножей 15 апреля может привести к ссорам в доме.

Приметы на 15 апреля

Если журавли летят клином на юг — год будет неурожайным и тяжёлым;

Если весной стаи журавлей тянут на север — к теплу, если на юг — к холодам и ветрам;

Медленно текущие вешние воды — к трудному году;

Голуби воркуют — к потеплению;

Грачи и галки вьются высоко, а затем стремительно снижаются — к дождю;

Если лёд на реках не растаял — рыбалка в этом году будет неудачной;

Карканье вороны — к ненастью, а ворона — к беде;

В Поликарпов день нельзя быть одному — это может привлечь несчастье;

Торговцы не отдыхали 15 апреля, чтобы не потерять выручку в будущем;

Нельзя думать о плохом — это негативно отражается на семье;

В старину считалось, что затачивать ножи в этот день — к ссорам.

Именинники 15 апреля:

Егор, Григорий, Ефим, Савва, Анастасия, Василиса.