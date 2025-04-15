Тит Чудотворец: какой праздник 15 апреля, приметы, традиции и запреты

15 апреля в православной церкви почитают память преподобного Тита Чудотворца и мученика Поликарпа Александрийского. В народе этот день получил название Тит-Ледолом. О традициях, приметах и запретах, связанных с этой датой, рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня».
История и традиции 15 апреля
Преподобный Тит Чудотворец, предположительно живший в III веке, прославился даром исцеления и изгнания бесов. Несмотря на скудные сведения о его жизни, в народных преданиях говорится о множестве чудес, совершённых им. Тит стал символом глубокой веры и милосердия, помогая людям не только духовно, но и физически.
Мученик Поликарп Александрийский был епископом в Александрии в начале V века. Он известен своей благочестивой жизнью и преданностью христианскому учению. Поликарп активно боролся с ересями и ревностно защищал православную веру.
15 апреля принято посещать храмы, молиться об исцелении и укреплении духовных сил. В память о милосердии святых в некоторых регионах устраивают небольшие благотворительные акции.
Согласно народным поверьям, в этот день нельзя оставаться в одиночестве и думать о плохом. Считалось также, что заточка ножей 15 апреля может привести к ссорам в доме.
Приметы на 15 апреля
Если журавли летят клином на юг — год будет неурожайным и тяжёлым;
Если весной стаи журавлей тянут на север — к теплу, если на юг — к холодам и ветрам;
Медленно текущие вешние воды — к трудному году;
Голуби воркуют — к потеплению;
Грачи и галки вьются высоко, а затем стремительно снижаются — к дождю;
Если лёд на реках не растаял — рыбалка в этом году будет неудачной;
Карканье вороны — к ненастью, а ворона — к беде;
В Поликарпов день нельзя быть одному — это может привлечь несчастье;
Торговцы не отдыхали 15 апреля, чтобы не потерять выручку в будущем;
Нельзя думать о плохом — это негативно отражается на семье;
В старину считалось, что затачивать ножи в этот день — к ссорам.
Именинники 15 апреля:
Егор, Григорий, Ефим, Савва, Анастасия, Василиса.