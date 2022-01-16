Тишковец сообщил о выпадении половины месячной нормы снега в центральной России

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о выпадении до половины месячной нормы осадков в средней полосе России на следующей неделе, 17-23 января. Информация появилась на его странице в Instagram.
Тишковец пояснил, что с понедельника, 17 января, североатлантический циклон принесёт в центральную Россию метели и снегопады средней интенсивности.
Усилится снег во вторник, 18 января. Ожидается до 7 мм осадков, сугробы подрастут с 32 до 37 см. Температура воздуха будет держаться в районе -7…-12.
Всего за неделю ожидается до 20-25 мм осадков, что составляет примерно половину январской нормы.