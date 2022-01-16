Тишковец сообщил о выпадении половины месячной нормы снега в центральной России

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о выпадении до половины месячной нормы осадков в средней полосе России на следующей неделе, 17-23 января. Информация появилась на его странице в Instagram.

«Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой», — написал он.

Тишковец пояснил, что с понедельника, 17 января, североатлантический циклон принесёт в центральную Россию метели и снегопады средней интенсивности.

Усилится снег во вторник, 18 января. Ожидается до 7 мм осадков, сугробы подрастут с 32 до 37 см. Температура воздуха будет держаться в районе -7…-12.

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Всего за неделю ожидается до 20-25 мм осадков, что составляет примерно половину январской нормы.