Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму, он сильно отличается от «самой холодной за 20 лет»

Алексей Самохин

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале прокомментировал прогнозы на предстоящую зиму. 

Сначала специалист отметил, что глава «Газпрома» Миллер не говорил о том, что предстоящая зима будет самой холодной за 20 лет, как об этом сообщили СМИ. Миллер говорил о том, что компания отслеживает информацию о погоде, чтобы качественно исполнять свои обязательства. Раз в 20 лет в России фиксируются аномально холодные зимы и такой период приближается. Предсказать точно, когда наступит такая погода, нельзя, перед холодной зимой фиксировались разные климатические условия. 

Тишковец опубликовал прогноз, подготовленный специалистами на ближайшую зиму. В нём говорится о столичном регионе, но из-за того, что Рязань близко к Москве, можно говорить, что похожая погода будет и в нашем городе. 

Согласно долгосрочным расчётам, зима 2025–2026 годов на большей части России с вероятностью около 70% будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса. Исключение составят черноморское побережье Кавказа и Западный Кавказ, где температура ожидается около нормы, а в восточной акватории Чёрного моря — на 1–2 градуса ниже обычной. В акватории Охотского моря зима будет холоднее нормы на 3 градуса, на Камчатке и северных Курилах — около нормы.

Количество осадков в среднем по стране ожидается в пределах нормы, с небольшим превышением — до 10–20% — в средних широтах. На юге России возможен небольшой дефицит осадков (до 10%), а в районе Охотского моря — до 20%.

В Европе, по прогнозу, много снега выпадет в северных странах, тогда как в регионе Средиземноморья снега будет меньше обычного. Температуры в большинстве европейских стран окажутся на 0,5–1 градус выше нормы, а в Польше, Прибалтике и Скандинавии — на 2–3 градуса. Аномально холодная зима ожидается в восточной части США и Канады.

В московском регионе средняя температура воздуха зимой превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

В декабре ожидается отклонение от нормы на +3 градуса,

в январе — на +1,

в феврале — на +5.

Количество осадков будет близким к норме с небольшим превышением — около 10% (в декабре и январе на 5–10%, в феврале — примерно в пределах нормы).

Автомобилистам рекомендуется переобуться на зимние шины в начале ноября, до 3–4 числа. После этого, по прогнозу, участятся ночные заморозки, возрастёт вероятность гололедицы и смешанных осадков, а среднесуточная температура опустится ниже +5 градусов — критической для летней резины.

Метеорологическая зима в Москве начнётся во второй половине ноября. Устойчивый снежный покров сформируется к концу осени — началу декабря, его высота составит 3–8 см, а к середине зимы сугробы вырастут до 10–20 см.

В целом зима в столице ожидается мягкой и умеренно снежной: средняя ночная температура составит –8…–13 °C, дневная — –2…–7 °C. Ожидаются периодические волны тепла и холода, а высота сугробов к концу сезона может достигать 30–40 см.

