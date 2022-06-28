Тихон Утешитель 29 июня: что нельзя и что нужно делать

29 июня православная церковь вспоминает сразу трёх святых с именем Тихон — святителя Тихона из города Амафунт, Тихона Медынского и преподобного Тихона Луховского.

В народном традиции у праздника несколько названий — Тихонов день, Тихон Тихий, Тихон Утешитель. По традиции 29 июня хозяйки не занимались выпечкой. А замешивать тесто нельзя даже накануне праздника, 28 июня. Считалось, что это может привести к большим бедам и финансовым трудностям.

Что нельзя и нужно делать 29 июня?

Существовало поверье, что на Тихонов день переставали петь певчие птицы. Послушать их последние песни выходили в поля и леса накануне вечером. С пением птиц можно было привлечь счастье и успех.

На Тихона солнце идёт ниже, птицы поют тише.

На Тихона Утешителя принято было кормить тружеников. В поле выносили хлеб и вино, ими угощали тех, кто работает в поле.

Ни в коем случае нельзя сегодня заниматься уборкой — можно вынести из дома всё счастье.

Нельзя рвать цветы и ставить их дома в вазу. Существует поверье, что вместе с ними можно принести в жилище порчу.

Народные приметы 29 июня

Если полевые вьюнки закрыли свои бутоны, будет дождь;

Ночью ясный млечный путь сулит ясные и тёплые дни;

Не слышно кузнечиков на лугу? Быть ненастью.

Именины 29 июня отмечают Михаил, Пётр, Тихон, Константин, Михаил, Юлия и Валентина.

Сны на 29 июня очень часто бывают тяжёлыми и неприятными. Однако всецело доверять им не стоит. В большинстве своём они пустые, однако могут предупредить о неприятностях, которые поджидают на профессиональном поприще.