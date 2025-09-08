Тихий «‎час» в офисе: невролог предложила россиянам спать на работе по 10-15 минут

Некоторые российские и зарубежные компании начинают практиковать «короткий сон» для сотрудников в офисе днём. О плюсах данной системы рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская изданию «Риамо».

Короткий дневной сон или так называемый «power nap» вводится в компаниях для быстрого восстановления энергии сотрудников. Ряд предприятий, по словам невролога, организует для этого специальные комнаты с мягкими креслами и приглушенным светом. Екатерина Демьяновская сомневается, что данная практика получит широкое распространение в ближайшие годы, не во всех сферах возможно это внедрить, но такая тенденция уже есть.

«Если идея спать на работе даже 10-15 минут кажется нереальной, можно просто устраивать такой короткий отдых в рамках обеденного перерыва. Найти укромное место, сесть поудобнее, откинуться на спинку, по возможности на 15–20 минут отключить все звуковые уведомления, поставить будильник и закрыть глаза, постараться расслабиться», – рекомендовала эксперт.

Демьяновская уверена, что даже столь короткого времени для отдыха может хватить, чтобы восстановить силы.