Тихий «‎час» в офисе: невролог предложила россиянам спать на работе по 10-15 минут

Некоторые российские и зарубежные компании начинают практиковать «короткий сон» для сотрудников в офисе днём. О плюсах данной системы рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская изданию «Риамо».
Короткий дневной сон или так называемый «power nap» вводится в компаниях для быстрого восстановления энергии сотрудников. Ряд предприятий, по словам невролога, организует для этого специальные комнаты с мягкими креслами и приглушенным светом. Екатерина Демьяновская сомневается, что данная практика получит широкое распространение в ближайшие годы, не во всех сферах возможно это внедрить, но такая тенденция уже есть.
Демьяновская уверена, что даже столь короткого времени для отдыха может хватить, чтобы восстановить силы.