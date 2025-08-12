Президент Украины Владимир Зеленский, накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил возможность территориальных уступок ради завершения конфликта. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.

В материале отмечается, что без такой позиции Зеленский рисковал бы потерять поддержку США, а затем и европейских союзников.

Ранее Трамп, говоря 11 августа об урегулировании, предположил, что обмен территориями может стать частью мирного процесса. В Telegraph также сообщали, что в Киеве готовы заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на прекращение боевых действий, гарантии безопасности, поставки вооружения и перспективу вступления в НАТО.

При этом сам Трамп заявил, что не согласен с обменом территорий, хотя и сохраняет хорошие отношения с Зеленским, пишет «Лента.ру».