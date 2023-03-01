ТГ: в Рязанской области завели дело на переселенца с Украины, критиковавшего ВС РФ

На беженца из Украины завели дело за дискредитацию ВС РФ — он нелестно высказывался о военных в пункте временного размещения, пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

По данным источника, 27-летний приезжий из Киевской области Денис Т. проживает в оздоровительном центре «Колос», который находится в населённом пункте Болошнево под Рязанью. Находясь в России, мужчина критиковал вооружённые силы страны в разговоре с другими постояльцами.

На Дениса пожаловались силовикам, полиция возбудила административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооружённых сил.