Среда, 1 марта, 2023
7info

ТГ: в Рязанской области завели дело на переселенца с Украины, критиковавшего ВС РФ

На главнуюНовости Рязани

На беженца из Украины завели дело за дискредитацию ВС РФ — он нелестно высказывался о военных в пункте временного размещения, пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

По данным источника, 27-летний приезжий из Киевской области Денис Т. проживает в оздоровительном центре «Колос», который находится в населённом пункте Болошнево под Рязанью. Находясь в России, мужчина критиковал вооружённые силы страны в разговоре с другими постояльцами.

На Дениса пожаловались силовикам, полиция возбудила административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооружённых сил.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации