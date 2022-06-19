Тест-драйв на квартиры: застройщики проявляют креатив

Региональные застройщики готовы предложить потенциальным клиентам бесплатно пожить в новостройках. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Потенциальные покупатели смогут примерить на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», – отметил руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев

Конкуренция за покупателей сейчас высока, так что в ближайшее время ожидается рост креативности среди застройщиков, – полагает специалист.

Тест-драйв квартир – пока явление не массовое, однако интерес к нему достаточно высок. Такой вариант хорошо подходит покупателям из других городов: им не придётся дополнительно тратиться на аренду жилья, приезжая на просмотр недвижимости.

Эксперт уверен, что спрос на недвижимость в ближайшее время вырастет. Главное, чтобы на рынке соблюдалась конкуренция между вторичкой и новостройками. Для этого нужно снижать ставки и на готовое жильё, – заключил Сергей Зайцев.