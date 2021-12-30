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Четверг, 30 декабря, 2021
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Охранную зону у Кремля в Рязани хотят отдать под элитное жильё — градозащитники

7info

В Рязани представители регионального отделения ВООПИиК провели 29 декабря экстренную пресс-конференцию, обнародовав проект, представленный на сайте Государственной инспекции по охране памятников Рязанской области. Об этом сообщается в группе градозащитников ВКонтакте.

— Лоббисты пожелали поставить крест на всех мечтах горожан о набережной в Рязани, убедив проектировщика отвести территорию вдоль реки Трубеж от Рязанского кремля до Северной окружной — под многоквартирную жилую застройку, — говорится сообщении.

Представители общества уверены, что территорию Острова у Кремля хотят отдать под элитное жильё.

— Забыть о туризме, этнографической зоне на острове, музее деревянного зодчества под отрытым небом. Тупо продать квадратные метры напротив Кремля. И наплевать на мнение тысяч рязанцев, — отмечают они.

Полное название документа: Проект по обоснованию изменения требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Переяславль — Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения», XII–XIX вв. (Рязанская область, г. Рязань).

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Градозащитники призывают правительство Рязанской области не отправлять такой проект на утверждение в министерство культуры РФ.

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