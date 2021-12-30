В Рязани представители регионального отделения ВООПИиК провели 29 декабря экстренную пресс-конференцию, обнародовав проект, представленный на сайте Государственной инспекции по охране памятников Рязанской области. Об этом сообщается в группе градозащитников ВКонтакте.
Представители общества уверены, что территорию Острова у Кремля хотят отдать под элитное жильё.
Полное название документа: Проект по обоснованию изменения требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Переяславль — Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения», XII–XIX вв. (Рязанская область, г. Рязань).
Градозащитники призывают правительство Рязанской области не отправлять такой проект на утверждение в министерство культуры РФ.