Терапевт рассказала, как человек может заразиться глистами

Домашние животные могут заразиться глистами от человека, предупреждает врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что владельцы питомцев могут принести с улицы зиготы глистов на обуви. По ее словам, уличные животные являются основными переносчиками этих паразитов.

Наиболее распространенным заболеванием среди домашних животных, включая кошек, даже тех, кто никогда не выходит на улицу, является глистная инвазия. Эти паразиты передаются фекально-оральным путем. Хозяева часто забывают, что могут принести с улицы зиготы глистов и гельминтов на обуви, а уличные животные, испражняющиеся на улице, являются их основными носителями, — подчеркнула Тен.

Врач также отметила, что люди нередко оставляют грязную обувь на пороге, где ее может обнюхивать или касаться домашний питомец. Она подчеркнула, что кошки имеют привычку вылизывать свою шерсть, что увеличивает риск заражения глистами. Тен рекомендует регулярно обрабатывать питомцев глистогонными средствами, чтобы предотвратить инфекции, которые человек может принести с улицы.

Если же человек никогда не использовал профилактику гельминтов, вероятность заражения кошки достаточно велика. Это значит, что фекалии животного могут быть инфицированы, и таким образом, человек и его семья также находятся в группе риска по заражению гельминтами, — заключила терапевт.