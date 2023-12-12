Терапевт раскрыл главный секрет лечения простуды

Врачи не лечат простуду, а назначают лекарства, облегчающие симптомы заболевания, написал в телеграм-канале терапевт Филипп Кузьменко.

По словам медика, простудные заболевания лечит сам организм, который, благодаря иммунной системе, уничтожает заражённые вирусами клетки.

В некоторых случаях бывают осложнения, но предотвратить их лекарственными методами нельзя, уверен Кузьменко.

— Иногда простуда даёт осложнения. Но никакие действия не могут этого предотвратить. Грубо говоря, если суждено получить пневмонию — получишь. Если не суждено — ничего кроме покоя не нужно, — пишет врач.

Симптомы вызванных вирусами заболеваний похожи, так как они проникают через нос и рот. У человека появляется насморк, кашель, показывающие, что организм борется с микробами.

Можно сделать лекарство от конкретного вируса, но простуду, вызывают до 200 видов вирусов. Таблетка, способная лечить каждый из них, будет «золотой».

Кузьменко дал рекомендации, что делать при заболевании.

— Если заболел — сиди дома, отдыхай, пей воду, смотри мультики. Организм сделает всё сам, главное не мешай ему. Можешь пить сиропы от кашля, капать в нос капли, полоскать горло, пить морс, витамин С, цинк и т. п. и т. д. А можешь вообще ничего из этого не делать. Результат будет один — ты поправишься через неделю, или две. Да, 0,00000000001% получит осложнения. Но на это никак не повлиять и не предотвратить. Это можно усугубить, если больным ходить на работу, купаться в проруби, ходить в баньку и т. п., — пишет терапевт.