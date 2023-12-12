Терапевт раскрыл главный секрет лечения простуды

Врачи не лечат простуду, а назначают лекарства, облегчающие симптомы заболевания, написал в телеграм-канале терапевт Филипп Кузьменко.
По словам медика, простудные заболевания лечит сам организм, который, благодаря иммунной системе, уничтожает заражённые вирусами клетки.
В некоторых случаях бывают осложнения, но предотвратить их лекарственными методами нельзя, уверен Кузьменко.
Симптомы вызванных вирусами заболеваний похожи, так как они проникают через нос и рот. У человека появляется насморк, кашель, показывающие, что организм борется с микробами.
Можно сделать лекарство от конкретного вируса, но простуду, вызывают до 200 видов вирусов. Таблетка, способная лечить каждый из них, будет «золотой».
Кузьменко дал рекомендации, что делать при заболевании.