Терапевт поделилась, как правильно подготовиться к крещенским купаниям

Врач-терапевт Маргарита Фролова в интервью «Известиям» рассказала, как подготовить тело к крещенским купаниям, чтобы они прошли безопасно для здоровья.

Так, по словам специалиста, сначала лучше приучить тело к холодной воде. Для этого подойдет обливание по щиколотку или колени и использование мокрого полотенца. Процедуры также помогут преодолеть страх перед первым зимним купанием.

Также перед тем, как окунуться в прорубь, лучше не переедать, но при этом и не быть голодным. Категорически запрещено употреблять алкоголь. Вместо него, чтобы согреться, с собой можно взять термос с горячим чаем. Что касается экипировки, то пригодиться могут шапочка для волос, нескользкая и непромокаемая обувь.

Отказаться от крещенским купаний, отметила врач, придется тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, болеет ОРЗ и ОРВИ, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт и инсульт. В списке противопоказаний также – аллергии, хронические заболевания почек, мочевыводящих путей и половых органов.

Также лучше избежать контакта с холодной водой детям и беременным.