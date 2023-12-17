Терапевт назвала главную ошибку заболевших ОРВИ

Заболевшие ОРВИ люди часто совершают ошибку, полагая, что выпив таблетку «Терафлю», они сразу пойдут на поправку. Об этом заявила ИА Регнум врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
По словам специалиста, дорогие препараты создают иллюзию выздоровления, а страдает иммунитет. Единственная защита заболевшего человека — иммунная система.
По её словам, незаменимое недорогое лекарство, которое должно быть у каждого в аптечке, — обычный аспирин. Не стоит отказываться и от витамина С — дома должна быть аскорбинка. Она помогает защищать слизистые, что препятствует дальнейшему распространению вируса в организме.
Лапа советует полоскать горло содой. Это создает щелочную среду, а вирус в щелочной среде не живёт.
Сбивать температуру меньше 38 градусов не нужно.