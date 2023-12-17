Воскресенье, 17 декабря, 2023
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Терапевт назвала главную ошибку заболевших ОРВИ

7info
Изображение от fabrikasimf на Freepik
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Заболевшие ОРВИ люди часто совершают ошибку, полагая, что выпив таблетку «Терафлю», они сразу пойдут на поправку. Об этом заявила ИА Регнум врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

По словам специалиста, дорогие препараты создают иллюзию выздоровления, а страдает иммунитет. Единственная защита заболевшего человека — иммунная система.

— Поэтому даже если температура не очень высокая (в районе 37,2), то лучше не ходить на работу. Тем более что последнее время коронавирус опять очень сильно активизировался и спутать ОРВИ с ковидом очень просто. Иногда даже врачи делают ошибки, — сказала Лапа.

По её словам, незаменимое недорогое лекарство, которое должно быть у каждого в аптечке, — обычный аспирин. Не стоит отказываться и от витамина С — дома должна быть аскорбинка. Она помогает защищать слизистые, что препятствует дальнейшему распространению вируса в организме.

Лапа советует полоскать горло содой. Это создает щелочную среду, а вирус в щелочной среде не живёт.

Сбивать температуру меньше 38 градусов не нужно.

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