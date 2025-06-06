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Новости России

Тепловоз сошёл с рельсов из-за подрыва путей в Белгородской области 

Алексей Самохин

В Белгородской области ЧП на железной дороге — из-за подрыва путей сошёл с рельсов резервный тепловоз. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. 

— Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком, — написал Гладков. 

К счастью, люди во время происшествия не пострадали. 

На месте уже находится ремонтная бригада, занимающаяся восстановлением повреждённого участка пути.

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