Тепловоз сошёл с рельсов из-за подрыва путей в Белгородской области 

В Белгородской области ЧП на железной дороге — из-за подрыва путей сошёл с рельсов резервный тепловоз. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком, — написал Гладков.

К счастью, люди во время происшествия не пострадали.

На месте уже находится ремонтная бригада, занимающаяся восстановлением повреждённого участка пути.