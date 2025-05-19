Тепло и без осадков будет в Рязанской области 20 мая

В Рязанской области 20 мая будет тепло и без осадков. Прогноз публикует региональный ЦГМС.

Осадков не ожидается. Переменная облачность.

Температура по области воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +18°С до +23°С. Ветер ночью переменных направлений, 1-6 м/с, днем западной четверти, 4-9 м/с.