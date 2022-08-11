Тепличный комбинат в Рыбновском районе будет выращивать свыше 30 тысяч тонн овощей в год

Строительство комплекса на площади более 18 гектаров должно завершиться к концу следующего года.

Накануне единственный в Рязанской области круглогодичный тепличный комбинат ООО «Рязанские овощи» посетил Павел Малков. Об этом врио главы региона рассказал в своём Telegram канале.

Комплекс строится в рамках инвестсоглашения с региональным правительством. Завершено строительство первой очереди предприятия. В прошлом году комплекс произвёл примерно 10 тысяч тонн овощей. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и в другие регионы.

Ещё один подобный объект, как ожидается, будет введён на третьем этапе реализации инвестпроекта. Общий объём инвестиций — свыше 13 млрд рублей.

Врио главы Рязанского региона пообещал помочь в решении организационно-финансовых вопросов хозяйства.