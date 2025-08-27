Теннисистка из США из-за травмы завела аккаунт на OnlyFans и не пожалела

Профессиональная теннисистка из Америки Сачия Викери раскрыла причины, подтолкнувшие её начать публикацию контента на популярной платформе OnlyFans, известной своими откровенными материалами. Спортсменка поделилась своей историей с телеканалом CNN.

По словам Викери, решение завести аккаунт было принято после серьезной травмы плеча, которая вынудила её прервать тренировки на целых шесть месяцев. Именно тогда появилась необходимость дополнительного дохода, ведь теннис — один из самых дорогих видов спорта, постоянно требующих крупных денежных инвестиций.

Спортсменка подчеркнула, что платформа стала своеобразной финансовой страховкой и возможностью поддержать свою спортивную карьеру. Доходы с сайта позволили ей почувствовать себя финансово свободнее и даже вложиться обратно в спорт.

Несмотря на внушительную сумму призовых, которую теннисистка успела заработать за годы карьеры — свыше двух миллионов долларов, сама Викери признаёт, что эта цифра вовсе не кажется значительной в свете высоких расходов на лечение травм и оплату тренировочного процесса. Например, только восстановление здоровья и занятия с тренером стоили ей около ста тысяч долларов.

Использование платформы OnlyFans среди спортсменов становится всё более распространённым способом дополнительного заработка и поддержки спортивной карьеры. Хотя многие предпочитают держать такие активности вне публичного обсуждения, некоторые известные персоны открыто делятся своим опытом.