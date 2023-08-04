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Тендер по проекту моста-дублёра через Оку в Рязани приостановлен

7info7

Тендер на выполнение проектно-изыскательских работ, необходимых для строительства моста-дублёра через Оку в Рязани, приостановлен. Причина — жалоба одного из потенциальных исполнителей работ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте госзакупок.

Жалобу в Управление ФАС по региону на заказчика работ, Дирекцию дорог Рязанской области, подала проектно-реставрационная компания «Таласса». Она указала на необоснованное ограничение круга участников закупки.

Сейчас жалоба по тендеру находится на рассмотрении.

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