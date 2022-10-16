Тендер на благоустройство сквера у Торговых рядов в Рязани отменили

Тендер на обустройство территории возле Торговых рядов в Рязани отменили. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Ранее территорию Торговых рядов и пешеходную зону по улице Краснорядской планировали благоустроить за 25,5 млн рублей.

Проект предусматривал ремонт чаши фонтана, укладку асфальта и новой тротуарной плитки, установку 19 лавочек, 6 шезлонгов, одной радиусной скамьи, 4 скамей без спинок, 13 урн и 10 вазонов. Должна была появиться и детская площадка.

Работы планировалось выполнить до 11 декабря текущего года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram