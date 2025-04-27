Тень Апокалипсиса: что ждёт мир после смерти Папы Римского

Сегодня, после смерти Папы Римского, многих людей волнует, остались ли целыми печати Апокалипсиса, сообщает НТВ.

Мир вспомнил о пророчестве, которое теперь официально стало реальностью. Святой Малахия предсказал, что у Римско-католической церкви будет всего 112 пап, после чего наступит время Антихриста.

Святой Малахия — архиепископ из Северной Ирландии, живший в XII веке. Однажды в Риме он якобы пережил видение, в котором увидел всех будущих понтификов. Он составил список, который заканчивается так:

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«Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества бедствий, после чего город семи холмов будет разрушен, и Страшный Судия будет судить народ свой».

Почему Петра Римлянина связывают с аргентинцем, папой Франциском? Его фамилия — Бергольо. А слово «берг» на многих языках переводится как «скала», как и имя Пётр с древнегреческого. Конечно, звучит натянуто, но пророчество о его предшественнике, папе Бенедикте, сбылось точнее. Малахия связывал его с «славой оливы», а одно из прозвищ ордена бенедиктинцев — «оливковые». Когда папа взял имя Бенедикт, совпадение стало очевидным. А что об этих пророчествах думает сама Католическая церковь?

Франческо Браски, вице-префект Амброзианской библиотеки Милана, специалист по текстам и символам, объясняет:

«Пророчества Малахии — это текст эзотерического, магического характера, который всерьёз воспринимают только в каббалистических кругах. Это как пророчества Нострадамуса».

Он также рассказал, что папа Франциск тяжело болел, но всё-таки сумел в последний раз выйти к людям на Пасху и благословить их:

«Он до самого конца хотел оставаться папой».

Теперь многие считают, что он всеми силами пытался оттянуть конец света. Знаковым считают и то, что он умер сразу после Пасхи.

Франческо Браски отмечает:

«У католиков нет такой традиции, как в России, где неделя после Пасхи считается временем открытых врат Рая».

Вскоре закроются и другие врата — в Сикстинскую капеллу, где соберутся кардиналы, чтобы выбрать нового понтифика. Тысячи верующих на площади Святого Петра будут следить за дымом из трубы: если появится чёрный — выбор не состоялся, если белый — новый папа избран.

Но белый дым даёт лишь иллюзию определённости. За века Ватикан пережил многое. Например, был папа-подросток Бенедикт IX, которого современники называли «демоном из ада». Его оргиям мог бы позавидовать сам Калигула. Иоанн XXIII в молодости промышлял пиратством. Католическая церковь не признаёт его правление законным и относит к антипапам. А история о Папессе Иоанне — женщине, якобы управлявшей церковью два с половиной года, хоть и официально отвергается Ватиканом, но породила поговорку: «нет дыма без огня». Может ли быть, что худшее ещё впереди?

Историк Маттео Луиджи Наполитано говорит:

«Выбор будет зависеть от того, куда движется Церковь в XXI веке. Нужно понять, захотят ли европейские кардиналы продолжить линию папы Франциска».

По его словам, консерваторы сначала возлагали на Франциска большие надежды, ведь он был из ордена иезуитов, не славившихся либеральностью.

«Но его „политической партией“ было Евангелие», — поясняет Наполитано.

Франциск, например, разрешил священникам благословлять однополые пары (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), что вызвало бурные споры.

Франциск пояснил:

«Нет, я не разрешал благословлять союз. Но благословлять каждого человека по отдельности — да. Благословение — для всех. Некоторые были возмущены, но почему?».

Он также обедал с трансгендерами, несмотря на учение церкви о божьем замысле. Теперь все задаются вопросом: если победит либерал, какие перемены ждут Ватикан?

На посту возможных преемников называют кардинала Тагле с Филиппин — «азиатского Франциска», умеренного кардинала Эрдё из Венгрии и консервативного кардинала Сару из Гвинеи.

Никогда ещё темнокожий кардинал не был так близок к Святому престолу. Даже если его выберут, это будет самый либеральный конклав в истории. Некоторые вспоминают, как однажды папа Франциск, казалось, брезгливо отвернулся от темнокожего кардинала. Это породило слухи о расизме, но Маттео Луиджи Наполитано уверяет:

«Это недоразумение. Франциск всегда поддерживал африканских прелатов. Интереснее другое: своего папу хотят американцы».

И, конечно, итальянцы — ведь итальянцев не было на Святом престоле почти полвека. Именно с этой мысли начинается фильм «Конклав», получивший в этом году «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Фильм показывает, как в Риме происходят теракты, а кардиналы, опасаясь прихода «борца», выбирают гермафродита. Если бы Святой Малахия увидел этот фильм, он бы точно подумал, что конец близок.

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