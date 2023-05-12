Темпы строительства детского сада в Кальном нужно наращивать — Сорокина

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила площадку в Кальном, где ведётся строительство трёхэтажного детского сада на 224 места. О ходе работ она доложила 12 мая

В осмотре объекта также приняли участие подрядчик, профильные специалисты, депутаты. Сейчас на объекте параллельно ведутся работы внутри здания и внешняя отделка. На первом этаже рабочие завершили монтаж электрики, начали штукатурить стены. Завершается утепление полов.

Фасад детского сада также утепляют. В котельной – смонтировали оборудование. Воду туда планируют провести в ближайшее время.

– Видно, что готовность детского сада в Кальном отстаёт от «семчинского» – это связано с более поздним началом строительства. Нужно наращивать темпы и объемы, – обратила внимание Сорокина.

Глава администрации также отметила, что детский сад строится внутри жилого квартала. Территории вокруг дошкольного учреждения благоустроят, там создадут игровую и спортивную зоны. По периметру участка установят ограждение.