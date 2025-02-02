Температура воздуха в Рязанской области 3 февраль вновь опустится ниже 0°С. Такой прогноз дают синоптики рязанского ЦГМС.

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах будет налипание мокрого снега и туман. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью от -5°С до 0°С, днем от -4°С до +1°С. Давление – 748 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Ранее синоптики сообщили, что Рязанскую область ждет аномально теплый февраль и рекордно раннее половодье. А также пообещали, что аномально теплая зима может стать нормой для Рязани.